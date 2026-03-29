Inter Markus Thuram ritrova la via del gol

Tra gli impegni delle nazionali, l’attaccante dell’Inter ha ritrovato la rete durante la sfida con la Colombia, dopo un periodo senza segnare. Dal 8 febbraio al 29 marzo, il giocatore ha partecipato a partite con la maglia francese, alternando impegni con il club e con la nazionale. Tra i vari atleti dell’Inter coinvolti in competizioni internazionali, l’attaccante ha contribuito con un gol alla vittoria della Francia.

Dall’otto febbraio al ventinove marzo. Dal Sassuolo. alla Colombia. Tra i tanti giocatori dell’Inter sparsi per il mondo negli impegni con la varie nazionali, c’era attesa nel vedere Markus Thuram impegnato con la maglia della Francia contro la Colombia. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Markus Thuram ritrova la via del gol Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Inter, sirene arabe per Markus Thuram? Leggi anche: Calciomercato Inter: qualcosa si muove per Markus Thuram Marcus Thuram chiude Parma-Inter siglando il gol del raddoppio allo scadere Aggiornamenti e notizie su Markus Thuram Temi più discussi: Fiorentina-Inter 1-1, le pagelle: Marcus Thuram ancora male, Fagioli presente; L'astinenza dal gol alimenta le sirene inglesi: quanto chiede l'Inter per Thuram?; L'eclissi di Marcus Thuram: da trascinatore a caso di mercato; Marcus Thuram è un caso: la sua peggiore stagione interista potrebbe farlo diventare uomo-mercato. Video / Inter, Thuram ritrova il gol in nazionale: ha segnato così alla ColombiaTorna al gol in nazionale Marcus Thuram: ha segnato così in amichevole contro la Colombia il centravanti dell'Inter ... msn.com Inter, Thuram ritrova la via del gol in nazionale: segna di testa contro la ColombiaRitrova il gol in nazionale Marcus Thuram. Momento non facile in campionato per l’attaccante dell’Inter, che con la Francia questa sera ha segnato il 2-0 contro la Colombia. Cross dalla destra di Akli ... msn.com "Pato era più forte di Marcus Thuram" Siete d'accordo - facebook.com facebook Francia, ultima chiamata per Marcus #Thuram: incalzato da #Ekitike, ora deve convincere #Deschamps x.com