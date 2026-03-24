Calciomercato Inter | qualcosa si muove per Markus Thuram

Da ilprimatonazionale.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Crisi nei numeri, involuzione permanente nelle prestazioni. Valutazioni (obbligatorie) di calciomercato quelle dell’Inter su Markus Thuram. Uno dei simboli della seconda stella, l’attaccante per non più tardi di un anno fa gelò – a freddo – con un clamoroso colpo di tacco lo stadio Olimpico di Barcellona, si è perso. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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