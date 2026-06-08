Maria Rosaria Boccia chiuse le indagini sulla laurea dell' imprenditrice | secondo l' accusa ha copiato il 91% della tesi
La Procura di Napoli ha concluso le indagini sulla laurea di un’imprenditrice, accusandola di aver copiato il 91% della tesi. La donna ha conseguito il titolo presso un’università telematica. La vicenda ha attirato l’attenzione delle cronache, anche per il suo legame con un ex ministro della Cultura. La posizione della donna è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che deciderà se procedere con eventuali ulteriori provvedimenti.
La Procura di Napoli avrebbe chiuso le indagini sulla laurea conseguita all’Università telematica Pegaso da Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei finita al centro delle cronache per il suo rapporto con l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.Secondo la ricostruzione degli. 🔗 Leggi su Today.it
Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni a Sangiuliano
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