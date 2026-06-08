Maria Natale è la nuova sindaca di San Nicola la strada

Da casertanews.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Maria Natale è stata eletta sindaca di San Nicola la Strada con oltre il 52% delle preferenze. La proclamazione ufficiale è avvenuta poco dopo le 16, confermando la vittoria della candidata del campo largo. Ha battuto Eligia Santucci in questa tornata elettorale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Maria Natale è il nuovo sindaco di San Nicola la Strada. L'ufficialità è arrivata poco dopo le 16 con la candidata del campo largo che si è imposta su Eligia Santucci con oltre il 52% delle preferenze.L'affluenza al voto definitiva si attesta al 48,26% con un calo di oltre 17 punti percentuali. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Gnignaredia Vivente di San Michele di Ganzaria - 1 edizione 2025 (Backstage)

Video Gnignaredia Vivente di San Michele di Ganzaria - 1 edizione 2025 (Backstage)

Notizie e thread social correlati

Elezioni amministrative 2026 a San Nicola La Strada: sostegno del MoVimento 5 Stelle a Maria NataleIl MoVimento 5 Stelle ha annunciato il proprio supporto alla candidatura di Maria Natale come sindaco nelle prossime elezioni amministrative a San...

Floriana Natale è la nuova sindaca di San Giovanni RotondoFloriana Natale ha vinto le elezioni comunali a San Giovanni Rotondo, diventando la nuova sindaca.

Temi più discussi: Ballottaggi, dieci comuni tornano alle urne; Si torna alle urne, San Nicola la Strada al ballottaggio, sfida tutta al femminile Natale–Santucci il 7 e 8 giugno; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 7 giugno 2026; Ballottaggi per le comunali 2026 in Campania, sotto i riflettori Casalnuovo e Pompei.

Maria Elena Boschi, il look per Natale è elegantissimo e non scontatoQuando si parla di stile, Maria Elena Boschi è sempre un passo avanti. E l’ha dimostrato anche a Natale, lasciando i follower a bocca aperta con un outfit elegantissimo e perfettamente a tema per le ... dilei.it

La tradizione di Leone: Presepe in ogni casa. È parte del NataleL'invito a realizzare il Presepe, l'appello affinché continui a far parte del Natale. Papa Leone torna sull'importanza e sul ruolo della rappresentazione della Natività, al termine dell'udienza ... ilgiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web