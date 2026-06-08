Maria Natale è la nuova sindaca di San Nicola la strada

Maria Natale è stata eletta sindaca di San Nicola la Strada con oltre il 52% delle preferenze. La proclamazione ufficiale è avvenuta poco dopo le 16, confermando la vittoria della candidata del campo largo. Ha battuto Eligia Santucci in questa tornata elettorale.

Maria Natale è il nuovo sindaco di San Nicola la Strada. L'ufficialità è arrivata poco dopo le 16 con la candidata del campo largo che si è imposta su Eligia Santucci con oltre il 52% delle preferenze.L'affluenza al voto definitiva si attesta al 48,26% con un calo di oltre 17 punti percentuali. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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