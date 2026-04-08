Il MoVimento 5 Stelle ha annunciato il proprio supporto alla candidatura di Maria Natale come sindaco nelle prossime elezioni amministrative a San Nicola La Strada. La decisione è stata comunicata recentemente e riguarda la gara elettorale prevista per il 2026. La candidata, sostenuta dal movimento, si presenta per guidare il comune in questa tornata elettorale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il MoVimento 5 Stelle annuncia il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Maria Natale per le prossime elezioni amministrative a San Nicola La Strada. “ La scelta nasce dalla convergenza su temi centrali quali partecipazione, trasparenza, sostenibilità e rilancio dei servizi per cittadini e imprese. La candidatura di Maria Natale rappresenta un punto di sintesi tra esperienza amministrativa e visione per il futuro del territorio. Oggi, alla luce delle nuove sfide che attendono la città, riteniamo che vi siano le condizioni per costruire una collaborazione fondata su obiettivi condivisi e su un rinnovato metodo amministrativo, nell’interesse esclusivo della comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni amministrative 2026 a San Nicola La Strada: sostegno del MoVimento 5 Stelle a Maria Natale

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