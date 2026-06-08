Maremma Orizzonti e silenzi | la personale di Antonio Croce al Museo della città e del Territorio di Cori
Una mostra di Antonio Croce si apre al Museo della città e del Territorio di Cori, con opere che raffigurano paesaggi naturali. Le tele mostrano scene di campagna e orizzonti, realizzate con tecniche diverse e colori vivaci. Le opere evidenziano la particolare sensibilità dell’artista nel rappresentare la natura, attraverso dettagli che trasmettono emozioni e un'interpretazione personale dei paesaggi. La mostra rimarrà aperta fino a fine mese.
L’osservazione della natura e la sua fascinazione contraddistinguono da sempre uno dei temi artistici più ricorrenti, eppure ogni artista riesce a dare a uno stesso paesaggio un proprio punto di vista irripetibile, gonfio di emozione che traspare dal segno, dall’uso dei colori, dalla composizione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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