Cinque anni di indagini sul territorio | il saluto alla città del comandante del Nucleo investigativo Antonio De Lise

Dopo più di cinque anni di attività sul territorio, il comandante del Nucleo investigativo lascia la provincia di Latina per assumere un nuovo incarico nella Capitale. La sua gestione ha accompagnato numerose operazioni e interventi sul territorio. La sua partenza segna un cambiamento per il reparto, che ora si prepara a riorganizzarsi in vista delle prossime sfide. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato interno.

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