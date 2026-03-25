Il 25 aprile si svolge un tour in e-bike che attraversa l’anello delle città murate, un percorso che collega diversi punti storici e paesaggistici della zona. L’itinerario si svolge interamente all’aperto, passando attraverso ambienti naturali, zone urbane con mura antiche e aree dedicate ai sapori locali. La giornata prevede la visita di luoghi di interesse e soste in punti caratteristici del territorio.

Un’intera giornata da vivere all’aria aperta, tra storia, natura e tradizioni locali: in occasione del 25 aprile ti proponiamo un tour in e-bike lungo l’anello delle città murate, un itinerario che unisce il piacere della pedalata alla scoperta di alcuni dei luoghi più significativi del territorio veneto. Il percorso si snoda tra strade di campagna, scorci tranquilli e profili antichi che accompagnano il tragitto senza mai appesantirlo. Grazie alle e-bike, l’esperienza è accessibile e piacevole, permettendo di godersi ogni tappa con il giusto ritmo. Tra i momenti più attesi, l’arrivo a Montagnana, tra i borghi murati meglio conservati d’Europa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Il 25 aprile in e-bike tra città murate, orizzonti e sapori del territorio

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