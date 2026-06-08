Mare inclusivo al via l’iniziativa che darà a 20 giovani disabili la possibilità di vivere il mare in libertà

Venti giovani disabili potranno vivere il mare in libertà grazie all'iniziativa “Mare inclusivo”. L’evento prevede attività diaccesso e assistenza in spiaggia, con operatori specializzati che accompagneranno i partecipanti durante le uscite. L’obiettivo è offrire a chi ha difficoltà motorie la possibilità di godere del mare in sicurezza. L’iniziativa partirà nelle prossime settimane e coinvolgerà diverse spiagge della regione.

Quanto di più inclusivo può essere il mare, le cui regole richiamano alla responsabilità, al rispetto e a quell’obbligo sancito dalla legge ma che nasce dalla propria voglia di prestare aiuto a chiunque ne abbia bisogno? Non è un caso che si chiami “Mare inclusivo”, l’iniziativa che si realizzerà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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