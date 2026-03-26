La sesta stagione di Mare Fuori sta per essere trasmessa su Rai 2, con il tema centrale che ruota attorno alla parola

La sesta stagione di Mare Fuori è alle porte e presto, in prima serata su Rai 2, scoprirà il pubblico che la parola chiave di quest’anno è “destino”, con ogni personaggio chiamato a fare scelte guidate dalla morale, dall’amore o da entrambi. Prodotta da Roberto Sessa e diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano, la stagione sarà articolata in sei serate, ciascuna con due episodi. Tra le new entry troviamo tre sorelle ambiziose, Sharon, Marika e Annarella, che sconvolgeranno la vita dell’IPM dopo essere finite in carcere minorile per spaccio di droga. Altra novità è Stella, una ragazza magrolina cresciuta dai genitori per sviluppare il talento musicale, e il giovane direttore Stefano Stazi, oppresso dal padre e deciso ad aggrapparsi alle regole. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Mare Fuori 6”, intervista a Giovanna Sannino: “Carmela sarà più cattiva che mai, dopo Edoardo potrebbe nascere un nuovo amore. Mare fuori cattivo esempio per i giovani? Il male non nasce dalla tv”

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