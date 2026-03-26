Mare Fuori 6 intervista a Giovanna Sannino | Carmela sarà più cattiva che mai dopo Edoardo potrebbe nascere un nuovo amore Mare fuori cattivo esempio per i giovani? Il male non nasce dalla tv
La sesta stagione di Mare Fuori sta per essere trasmessa su Rai 2, con il tema centrale che ruota attorno alla parola
La sesta stagione di Mare Fuori è alle porte e presto, in prima serata su Rai 2, scoprirà il pubblico che la parola chiave di quest’anno è “destino”, con ogni personaggio chiamato a fare scelte guidate dalla morale, dall’amore o da entrambi. Prodotta da Roberto Sessa e diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano, la stagione sarà articolata in sei serate, ciascuna con due episodi. Tra le new entry troviamo tre sorelle ambiziose, Sharon, Marika e Annarella, che sconvolgeranno la vita dell’IPM dopo essere finite in carcere minorile per spaccio di droga. Altra novità è Stella, una ragazza magrolina cresciuta dai genitori per sviluppare il talento musicale, e il giovane direttore Stefano Stazi, oppresso dal padre e deciso ad aggrapparsi alle regole. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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