Ma che belli i Musi di Varese | ai Giardini Estensi l’iniziativa che darà vita al calendario ufficiale
Ai Giardini Estensi di Varese si tiene l’evento “Musi di Varese”, che ha dato il via al calendario ufficiale della città dedicato ai cani e ai loro proprietari. L’iniziativa coinvolge numerosi partecipanti e si svolge nel parco pubblico, con esposizioni e attività dedicate agli amici a quattro zampe. L’evento è stato annunciato attraverso comunicati locali e promosso sui canali social del Comune. Non sono stati riportati altri dettagli sulle modalità di partecipazione o sui soggetti coinvolti.
Varese, 23 maggio 2026 – Ai Giardini Estensi di Varese arriva “Musi di Varese”, il primo calendario cittadino dedicato al legame tra cani e proprietari. Il progetto, ideato da Max Laudadio insieme al canile di Varese e al Comune, ha come protagonisti del primo calendario ufficiale della città, i cittadini e i loro amici a quattro zampe. Per una volta, però, la prospettiva è ribaltata: al centro ci sono i cani accompagnati dai loro umani. L’iniziativa, promossa da LNDC Animal Protection insieme al Comune di Varese e all’agenzia etica QuokkaLab, animerà il centro cittadino oggi e domani con due giornate di shooting fotografici gratuiti, attività cinofile e incontri aperti al pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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