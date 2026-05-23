Ai Giardini Estensi di Varese si tiene l’evento “Musi di Varese”, che ha dato il via al calendario ufficiale della città dedicato ai cani e ai loro proprietari. L’iniziativa coinvolge numerosi partecipanti e si svolge nel parco pubblico, con esposizioni e attività dedicate agli amici a quattro zampe. L’evento è stato annunciato attraverso comunicati locali e promosso sui canali social del Comune. Non sono stati riportati altri dettagli sulle modalità di partecipazione o sui soggetti coinvolti.

Varese, 23 maggio 2026 – Ai Giardini Estensi di Varese arriva “Musi di Varese”, il primo calendario cittadino dedicato al legame tra cani e proprietari. Il progetto, ideato da Max Laudadio insieme al canile di Varese e al Comune, ha come protagonisti del primo calendario ufficiale della città, i cittadini e i loro amici a quattro zampe. Per una volta, però, la prospettiva è ribaltata: al centro ci sono i cani accompagnati dai loro umani. L’iniziativa, promossa da LNDC Animal Protection insieme al Comune di Varese e all’agenzia etica QuokkaLab, animerà il centro cittadino oggi e domani con due giornate di shooting fotografici gratuiti, attività cinofile e incontri aperti al pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ma che belli i “Musi di Varese”: ai Giardini Estensi l’iniziativa che darà vita al calendario ufficiale

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