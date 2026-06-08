Marco Masini in concerto a Troia

Un concerto di Marco Masini si è svolto recentemente a Troia, attirando un pubblico numeroso. Il cantautore fiorentino, noto per successi come “T’innamorerai” e “Bella stronza”, ha eseguito il suo repertorio sul palco della città. La serata ha visto l’artista esibirsi in modo energico, portando sul palco le sue canzoni più famose, mentre il pubblico ha cantato insieme a lui.

Ecco il testo completo e formattato:Il celebre cantautore di Firenze - grande protagonista della musica italiana, autore di brani scolpiti nell’immaginario collettivo come “T’innamorerai”, “Ci vorrebbe il mare”, “Bella stronza” nonché tornato alla ribalta negli ultimi due Festival di Sanremo - si. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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