VIDEO | Da Achille Lauro a Sal Da Vinci svelato il cast del concerto di Radio Italia | testimonial Marco Masini
Il concerto di Radio Italia Live si terrà a Palermo dopo il successo della tappa milanese del 15 maggio. Tra i partecipanti annunciati ci sono Achille Lauro e Sal Da Vinci. Marco Masini sarà il testimonial dell’evento. La manifestazione si svolgerà in una location ancora da definire e vedrà la partecipazione di artisti italiani noti nel panorama musicale. La data precisa dell’evento non è stata comunicata.
Dopo il successo della tappa milanese dello scorso 15 maggio, il concerto di Radio Italia Live torna a Palermo. L'appuntamento con uno degli eventi musicali gratuiti più attesi d'Italia è fissato per domenica 28 giugno al Foro Italico, con inizio alle 20.40. Sul palco si alterneranno alcuni dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Standing ovation durante l'omaggio al maestro Peppe Vessicchio.
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