VIDEO | Da Achille Lauro a Sal Da Vinci svelato il cast del concerto di Radio Italia | testimonial Marco Masini

Da palermotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il concerto di Radio Italia Live si terrà a Palermo dopo il successo della tappa milanese del 15 maggio. Tra i partecipanti annunciati ci sono Achille Lauro e Sal Da Vinci. Marco Masini sarà il testimonial dell’evento. La manifestazione si svolgerà in una location ancora da definire e vedrà la partecipazione di artisti italiani noti nel panorama musicale. La data precisa dell’evento non è stata comunicata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo il successo della tappa milanese dello scorso 15 maggio, il concerto di Radio Italia Live torna a Palermo. L'appuntamento con uno degli eventi musicali gratuiti più attesi d'Italia è fissato per domenica 28 giugno al Foro Italico, con inizio alle 20.40. Sul palco si alterneranno alcuni dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Sal Da Vinci.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Standing ovation durante l'omaggio al maestro Peppe Vessicchio.

Video Standing ovation durante l'omaggio al maestro Peppe Vessicchio.

Notizie e thread social correlati

L’esodo sanremese in radio: Achille Lauro in vetta, resiste Sayf, ma Sal Da Vinci esce dalla Top 20Nella classifica radiofonica, Achille Lauro conquista il primo posto con il brano \

Leggi anche: Power Hits Estate di RTL 102.5, buona la decima edizione: Giorgia, Achille Lauro e Sal Da Vinci i più applauditi e cantati dal pubblico 

Temi più discussi: Il palco d'Italia è a Rimini, dopo Vasco arriva Achille Lauro: stadio blindato, tutte le info sulla viabilità; Il Power hits di Rtl 102.5, con l'ovazione per i droni di Achille Lauro (VIDEO), dà il via all'estate musicale; Nuova tappa a Napoli per il tour negli stadi di Achille Lauro; Achille Lauro in concerto allo stadio Maradona: Innamorato di Napoli sin da ragazzino.

achille lauro video da achille lauroAchille Lauro show al Foro Italico: le immagini delle straordinarie coreografie con i droniShow di Achille Lauro sul centrale del Foro Italico, a Roma, in occasione del Power Hits di RTL102.5. Durante l’esibizione del cantante romano decine di droni si sono alzati nel cielo ... ilmattino.it

achille lauro video da achille lauroIl Power hits di Rtl 102.5, con l'ovazione per i droni di Achille Lauro (VIDEO), dà il via all'estate musicale45 artisti sul palco per oltre tre ore di spettacolo, ora disponibili su Rtl 102.5 Play. Tributo a Roma con uno spettacolo aereo sopra il Centrale del Foro Italico ... adnkronos.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web