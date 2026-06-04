VIDEO | Da Achille Lauro a Sal Da Vinci svelato il cast del concerto di Radio Italia | testimonial Marco Masini

Notizia in breve

Il concerto di Radio Italia Live si terrà a Palermo dopo il successo della tappa milanese del 15 maggio. Tra i partecipanti annunciati ci sono Achille Lauro e Sal Da Vinci. Marco Masini sarà il testimonial dell’evento. La manifestazione si svolgerà in una location ancora da definire e vedrà la partecipazione di artisti italiani noti nel panorama musicale. La data precisa dell’evento non è stata comunicata.