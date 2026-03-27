Il cantante Marco Masini si esibirà in concerto il 10 luglio a Cervia, in Piazza Garibaldi, nell’ambito del tour estivo “Marco Masini – Live 2026”. L’evento è stato annunciato e si svolgerà in una location pubblica della città, attirando i fan del cantautore. La performance si inserisce nel calendario delle manifestazioni estive programmate nella località.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Marco Masini torna a emozionare i suoi fan con un evento imperdibile: il 10 luglio sarà in concerto a Cervia, in Piazza Garibaldi, nell’ambito del tour estivo “Marco Masini – Live 2026”. Dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Male Necessario”, presentato insieme a Fedez, e l’uscita del nuovo progetto discografico “Perfetto Imperfetto”, il cantautore fiorentino porta dal vivo le sue canzoni più amate e alcuni brani inediti tratti dall’ultimo album. Dal grande schermo al palco: la commedia “Indovina chi viene a cena?” in scena al Masini 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Marco Masini arriva a Cervia: il cantautore in concerto in piazza Garibaldi

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