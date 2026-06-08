Lunedì 20 luglio, al Parco Urbano “Federica Ventura” a Troia, si è tenuto un concerto gratuito di Marco Masini, in occasione della Festa dei Santi Patroni. Il cantante, noto per la sua carriera musicale, ha eseguito il suo repertorio davanti a un pubblico presente nell’area del parco. L’evento è stato annunciato come il principale dell’Estate Troiana.

E’ ufficiale: sarà Marco Masini il nome di punta dell’Estate Troiana 2026. “La presenza di un artista amato e apprezzato come Marco Masini – dichiara il sindaco di Troia, Francesco Caserta - conferma l’ambizione della nostra amministrazione di costruire un’estate ricca di appuntamenti importanti. Accanto al grande concerto del 20 luglio, infatti, il programma estivo sarà arricchito da numerose iniziative culturali di spessore: spettacoli, incontri, eventi artistici e teatrali, tradizioni popolari e momenti dedicati alla valorizzazione della nostra identità storica e culturale. Vogliamo che Troia – chiosa Caserta - continui a essere una città viva, accogliente e protagonista, capace di attrarre visitatori e di regalare ai cittadini occasioni autentiche di condivisione e orgoglio collettivo”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Marco Masini in concerto a Troia per la Festa dei Santi Patroni, è lui il nome di punta dell’Estate Troiana

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