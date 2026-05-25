A Gaeta The Kolors per la festa dei santi patroni Erasmo e Marciano

Da latinatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Gaeta, i The Kolors sono intervenuti durante le celebrazioni per i santi patroni Erasmo e Marciano. La manifestazione comprendeva eventi religiosi e attività laiche, con partecipazione di residenti e visitatori. La band si è esibita nel corso delle celebrazioni, che hanno coinvolto anche altri momenti di intrattenimento e rituali tradizionali. La festa si svolge da diversi anni e comprende sia momenti spirituali che di svago pubblico.

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Entrano nel vivo le celebrazioni in onore dei Santi Erasmo e Marciano, patroni di Gaeta, che la comunità ama festeggiare con ricchi programmi di appuntamenti religiosi e tanti eventi laici per il divertimento di tutta la popolazione e dei molti visitatori che la manifestazione richiama, oltre. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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