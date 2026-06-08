Un rappresentante della regione Marche ha chiesto il ripristino del Bonus Energia destinato alle imprese, evidenziando la necessità di nuovi fondi per alcuni settori produttivi. La richiesta si concentra su settori che rischiano di collassare senza supporto finanziario aggiuntivo. La Giunta regionale sta valutando come gestire l'esaurimento rapido delle risorse attualmente disponibili, senza ancora annunciare decisioni definitive. La situazione riguarda principalmente le imprese più colpite dall'aumento dei costi energetici.

Quali settori produttivi marchigiani rischiano il collasso senza nuovi fondi?. Come intende la Giunta gestire l'esaurimento rapido delle risorse disponibili?. Perché la tutela della marineria è diventata prioritaria per la regione?. Quanto denaro serve per coprire i rincari di gas e carburanti?.? In Breve Interpellanza presentata da Micaela Vitri alla Giunta regionale in data 8 maggio.. Nel 2023 la Regione stanziò inizialmente 5,4 milioni di euro per il bonus.. Settori agricoltura, edilizia, autotrasporto e pesca subiscono rincari su gas e carburanti.. Protezione prioritaria della marineria nella provincia di Pesaro e Urbino.. La richiesta di Vitri per il ritorno del Bonus Energia nelle Marche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche, Vitri chiede il ritorno del Bonus Energia per le imprese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trento, 10 milioni per le imprese: bonus fino al 40% per l’energiaA Trento sono stati stanziati 10 milioni di euro destinati alle imprese per interventi legati all’efficienza energetica.

Leggi anche: Decreto bollette 2026: tutti i bonus per famiglie e imprese e le novità sull'energia