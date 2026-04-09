Il Decreto bollette 2026 è stato approvato definitivamente e ora è legge. Il provvedimento introduce diversi bonus destinati a famiglie e imprese, con alcune novità specifiche sul settore energetico. Tra le misure previste ci sono agevolazioni per la riduzione dei costi delle utenze e incentivi per le aziende che operano nel settore dell’energia. La normativa è stata approvata dopo un iter parlamentare che ha portato alla sua definizione finale.

Ok definitivo al Decreto bollette 2026 che è diventato finalmente legge. Il testo, che ha dovuto adattarsi allo scoppio della guerra in Medio Oriente (era stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 febbraio), contiene tutta quella serie di provvedimenti finalizzati a sostenere il Paese in questo momento di crisi e di aumento dei prezzi dei carburanti. Sono stati stanziati 5 miliardi di euro per ammortizzare i costi e proteggere le famiglie in difficoltà, e così anche le imprese. Oltre a ciò, proprio per fare fronte a un'eventuale crisi energetica, è stato deciso di prolungare l'utilizzo delle centrali di carbone. La misura più importante, come abbiamo detto, è l'aiuto nei confronti dei consumatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Decreto bollette 2026: tutti i bonus per famiglie e imprese e le novità sull'energia

Bollette: Decreto Energia, bonus fino a 315€ per famiglie e aiuti mirati per le imprese nei prossimi anni.Il governo italiano ha approvato un decreto-legge che mira a ridurre il peso dei costi energetici su famiglie e imprese, con un investimento...

Decreto bollette 2026: bonus da 90 euro e 3 miliardi per tagliare spese di famiglie e imprese. Tutte le misureDecreto bollette, previsti per il 2026 oltre 315 milioni di euro per il riconoscimento del bonus sociale per le famiglie per l'elettricità.

DECRETO BOLLETTE 2026: Bonus 315€, Sconti ISEE e Riforme per Imprese

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Il Decreto Bollette è legge: dal bonus di 115 euro alle centrali a carbone. Tutte le novità x.com

Via libera dell'Aula del Senato, con la fiducia, al decreto bollette. Il testo, in seconda lettura a Palazzo Madama, è legge. I sì sono stati 102, i no 64 e gli astenuti sono stati 2. ANSA/ANGELO CARCONI - facebook.com facebook