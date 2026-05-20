Trento 10 milioni per le imprese | bonus fino al 40% per l’energia
A Trento sono stati stanziati 10 milioni di euro destinati alle imprese per interventi legati all’efficienza energetica. Le aziende possono ricevere un bonus che copre fino al 40% o il 45% delle spese sostenute, a seconda del progetto presentato. Per accedere ai fondi, è necessario calcolare un risparmio minimo sull’energia, che varia in base alle caratteristiche dell’intervento. Le domande principali riguardano i requisiti per ottenere il contributo massimo e i criteri di calcolo del risparmio energetico richiesto.
? Domande chiave Quali progetti possono ottenere il contributo massimo del 45%?. Come si calcola il risparmio minimo per accedere ai fondi?. Chi sono le imprese che possono richiedere fino a 500.000 euro?. Cosa comporta l'ottenimento delle certificazioni ESG per il bonus?.? In Breve Contributi tra 25.000 e 500.000 euro per progetto tramite piattaforma APAE.. Bonus maggiorato del 10% per risparmi energetici superiori al 30%.. Extra del 5% per investimenti con standard ESGSRI o certificazioni C.A.C.E.R.. Assessore Achille Spinelli e Fugatti puntano su occupazione e competitività globale.. La Provincia di Trento stanzia 10 milioni di euro per sostenere le imprese locali attraverso il Piano Energia e Sviluppo, mirando a ridurre i costi energetici e promuovere l’autonomia dei produttori. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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