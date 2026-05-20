Trento 10 milioni per le imprese | bonus fino al 40% per l’energia

A Trento sono stati stanziati 10 milioni di euro destinati alle imprese per interventi legati all’efficienza energetica. Le aziende possono ricevere un bonus che copre fino al 40% o il 45% delle spese sostenute, a seconda del progetto presentato. Per accedere ai fondi, è necessario calcolare un risparmio minimo sull’energia, che varia in base alle caratteristiche dell’intervento. Le domande principali riguardano i requisiti per ottenere il contributo massimo e i criteri di calcolo del risparmio energetico richiesto.

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