Marcello Comanducci nuovo sindaco | dopo 75 sezioni è al 56%

Dopo aver scrutinato 75 sezioni su un totale, Marcello Comanducci è ufficialmente il nuovo sindaco di Arezzo, con il 56% dei voti. Nessun altro candidato supera questa percentuale. La vittoria è certa e il risultato è confermato dai dati disponibili. La proclamazione ufficiale avverrà nelle prossime ore.

Marcello Comanducci nuovo sindaco di Arezzo: dopo 75 sezioni scrutinate non ci sono dubbi. Il vincitore del ballottaggio è lui. Comanducci, candidato di centrodestra, è al 56% contro Ceccarelli fermo al 54%. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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