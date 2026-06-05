Arezzo va al secondo turno per l’elezione del sindaco, con votazioni domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15. Sono 73.345 gli elettori chiamati alle urne. I candidati in corsa sono Vincenzo Ceccarelli e Marcello Comanducci. La decisione finale si avrà al termine del ballottaggio, che determinerà il nuovo primo cittadino della città.

Arezzo al ballottaggio domenica 7 giugno ore 7-23 e lunedì 8 giugno ore 7-15. Sono 73.345 gli aretini al voto per eleggere il sindaco tra Marcello Comanducci, centrodestra, 43.81% al primo turno del 24 e 25 maggio, e Vincenzo Ceccarelli, campo largo centrosinistra, 32.36% al primo turno. Si elegge il sindaco successore di Alessandro Ghinelli, centrodestra, r educe da due mandati. Qui il facsimile della scheda elettorale. Gli appelli al voto. Vincenzo Ceccarelli via social: “La mia passione, la mia esperienza, con le vostre idee e i nostri valori comuni. Insieme possiamo cambiare Arezzo e tornare ad essere comunità”. Marcello Comanducci via social: “Credo di poter portare un valore aggiunto alla nostra città”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Arezzo al ballottaggio: si elegge il sindaco tra Vincenzo Ceccarelli e Marcello Comanducci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Confindustria, si parla del futuro della città con Vincenzo Ceccarelli, Marcello Comanducci, Marco Donati e Michele MenchettiNella sede di Confindustria Toscana sud ad Arezzo, si è tenuto un incontro tra Vincenzo Ceccarelli, Marcello Comanducci, Marco Donati e Michele...

Comanducci vede il traguardo, Ceccarelli insegue: ad Arezzo si va verso il ballottaggioGli exit poll indicano un vantaggio per il candidato del centrodestra alle elezioni comunali di Arezzo, mentre il candidato del centrosinistra si...

Temi più discussi: Arezzo, il Pd cerca il ribaltone e corteggia il centrista Donati; Elezioni Arezzo, la sfida tra Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli: era già tutto previsto (o quasi); Elezioni comunali, come è andata in Toscana. Arezzo al ballottaggio, Pistoia e Prato al centrosinistra; Ballottaggio, Mutarelli chiama al voto per Ceccarelli: Arezzo ha l'occasione di lasciarsi alle spalle undici anni di immobilismo.

Niente accordi di Marco #Donati, coalizione civica con #Azione 20.49%. Vincenzo #Ceccarelli, #centrosinistra 32.36% al #ballottaggio 7 e 8 giugno #Arezzo con Marcello #Comanducci, #centrodestra, 43.81%, si era dichiarato aperto #apparentamento con Do x.com

Vigevano e Arezzo, gli opposti casi di ballottaggio che inquietano le coalizioniTra vannacciani, calendiani e liste civiche, il voto locale presenta il conto ai partiti maggiori: dalla Lega in caduta nel comune lombardo, al 20 per cento senza indicazioni di voto in quello toscano ... ilfoglio.it

Comunali, per il ballottaggio ad Arezzo clima acceso nell'area civicaA pochi giorni dal ballottaggio che assegnerà la guida del Comune di Arezzo, il clima politico resta acceso soprattutto nell'area civica che al primo turno aveva sostenuto Marco Donati il quale ha ... ansa.it