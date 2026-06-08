Marcello Comanducci è stato eletto nuovo sindaco di Arezzo. La sua vittoria ha garantito al centrodestra la continuità alla guida del Comune. I risultati ufficiali delle elezioni indicano che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto agli altri candidati. La campagna elettorale si è conclusa con una partecipazione significativa degli elettori. La proclamazione ufficiale è avvenuta ieri sera, confermando il risultato delle urne. Ora Comanducci assumerà formalmente le funzioni di primo cittadino.

Il candidato di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati vince la sfida contro Ceccarelli (56% a 44%) e succede ad Alessandro Ghinelli, arrivato al termine di due mandati consecutivi . Il centrodestra conserva la guida amministrativa della città toscana, dopo gli ultimi 11 anni dell’uscente Alessandro Ghinelli, grazie al successo ottenuto ai ballottaggi del candidato unitario contro lo sfidante Vincenzo Ceccarelli (centrosinistra). I risultati del secondo turno di questa tornata delle elezioni amministrative giunti dalle 97 sezioni del comune aretino parlano chiaro: Comanducci si è imposto infatti con circa il 56% contro il solo 44% del candidato avversario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Marcello Comanducci è il nuovo sindaco di Arezzo

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E' finita: 43,80% Comanducci e 32,37% Ceccarelli, con oltre 5 mila voti di differenza. Ballottaggio

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