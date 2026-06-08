Marcello Comanducci ha vinto le elezioni comunali ad Arezzo, ottenendo una vittoria netta al ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno. La candidatura di centrodestra ha prevalso sul candidato del centrosinistra, confermando il risultato del primo turno. Comanducci ha dichiarato di essere molto emozionato per la vittoria. La sua elezione rappresenta la conferma del successo del centrodestra nel capoluogo toscano.

Marcello Comanducci è il nuovo sindaco di Arezzo, dove dunque si conferma il centrodestra al ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno. Una vittoria ampia per Comanducci, che sfiora il 56%, oltre dieci punti di vantaggio davanti a Vincenzo Ceccarelli, campo largo centrosinistra, che dunque non riesce a recuperare lo svantaggio registrato al primo turno. Marcello Comanducci riceve il testimone dal sindaco uscente Alessandro Ghinelli, centrodestra. Il neo sindaco Marcello Comanducci: “ Ora bisogna pensare a lavorare. Siamo partiti con un’idea e l’abbiamo portata avanti fino in fondo senza pensare ad accordi e apparentamenti. Sono molto emozionato in questo momento”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Marcello Comanducci nuovo sindaco di Arezzo, vittoria ampia di centrodestra su Ceccarelli: “Sono molto emozionato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marcello Comanducci è il nuovo sindaco di Arezzo

Notizie e thread social correlati

Arezzo: Marcello Comanducci (Centrodestra) nuovo sindaco. “Ora bisogna pensare subito a lavorare per la città”Marcello Comanducci, candidato del Centrodestra, è stato eletto sindaco di Arezzo con il 55,83% delle preferenze, in base allo scrutinio di 88...

Arezzo al ballottaggio: si elegge il sindaco tra Vincenzo Ceccarelli e Marcello ComanducciArezzo va al secondo turno per l’elezione del sindaco, con votazioni domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15.

Temi più discussi: Comanducci e Ceccarelli al ballottaggio: ecco la scheda. La guida al voto; Marcello Comanducci è il nuovo sindaco di Arezzo, la città resta al centrodestra; Ballottaggio, si vota: Ceccarelli e Comanducci alla sfida finale. Gli aretini scelgono il nuovo sindaco; Elezioni, conto alla rovescia verso il ballottaggio.

Lo speciale sulle elezioni comunaliUrne chiuse e spoglio in corso ad Arezzo, dove domenica 7 giugno e oggi, lunedì 8 giugno, i cittadini sono tornati alle urne per il ballottaggio delle elezioni comunali. A sfidarsi sono Marcello Coman ... tg24.sky.it

Risultati ballottaggio Arezzo: elezioni comunali 2026, ecco chi è il nuovo sindacoLa sfida tra Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli. Seggi chiusi, ecco i risultati in tempo reale ... msn.com