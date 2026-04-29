Il candidato a sindaco Marcello Comanducci interviene sulla crisi orafa

Il candidato a sindaco ha commentato la situazione attuale del settore orafo, descrivendo il distretto come in una fase difficile. Ha sottolineato le sfide che le aziende del comparto affrontano in questo periodo. La crisi coinvolge molte imprese che operano nel settore, con ripercussioni sui livelli occupazionali e sulla produzione. La situazione è al centro dell’attenzione locale, con confronti tra le parti interessate.

Arezzo, 29 aprile 2026 – Il candidato a sindaco Marcello Comanducci interviene sulla c risi orafa. «Il distretto orafo attraversa una fase molto difficile. Le tensioni internazionali e l'andamento del prezzo dell'oro colpiscono famiglie e imprese che rappresentano l'identità produttiva della nostra città. Un Comune ha una capacità di intervento non diretta contro questi problemi, ma di certo non possiamo voltarci dall'altra parte. Cosa possiamo FARE quindi? Attivare un tavolo permanente con le associazioni di categoria e il distretto e rendere il Comune promotore presso la Regione e il Governo delle istanze del territorio, perché si ottenga attenzione al di là del colore politico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il candidato a sindaco Marcello Comanducci interviene sulla crisi orafa Notizie correlate Leggi anche: Arezzo, elezioni comunali: Marcello Comanducci candidato sindaco del centrodestra Leggi anche: Nel centrodestra aretino torna a girare il nome di Comanducci: si cerca la quadra per il candidato sindaco Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elezioni, 27 nuovi volti della politica a sostegno di Comanducci. Ecco i 32 nomi di Fare; Melani Graverini, Beatrice, Pugi, Sarri, Testi, Todisco Grande con Comanducci: Tanti volti nuovi e una squadra che ci crede davvero; Elezioni, sabato 2 l’onorevole Giovanni Donzelli al mercato cittadino a sostegno di Marcello Comanducci; 32 nomi di Forza Italia e civici per la lista che sostiene Marcello Comanducci: i nomi. Il candidato a sindaco Marcello Comanducci interviene sulla crisi orafa«Il nostro programma non si limita all’emergenza: con una visione di lungo periodo vogliamo valorizzare la notorietà del nostro comparto orafo » ... lanazione.it Il candidato a sindaco Marcello Comanducci ufficializza Fare: 27 volti nuovi, 32 competenze diverse27 volti nuovi, 32 competenze diverse, un'unica visione per Arezzo, così Marcello Comanducci candidato a sindaco del centrodestra presenta i 32 che corrono nella lista civica Fare. Imprenditori, ... corrierediarezzo.it 32 nomi di Forza Italia e civici per la lista che sostiene Marcello Comanducci: i nomi x.com Marco Casucci. . La lista di Noi Moderati è stata ammessa alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Arezzo, a sostegno della candidatura di Marcello Comanducci a Sindaco, che si terranno il 24 e 25 maggio prossimi. Vi ricordo il modo corretto pe - facebook.com facebook