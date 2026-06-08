Marassi | soccorso complesso persona obesa evacuata fatta uscire dalla finestra

Notizia in breve

Questo pomeriggio a Marassi, due ambulanze e i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere una persona obesa rimasta intrappolata nella propria abitazione. La squadra di emergenza ha evacuato il soggetto facendo uscire dalla finestra. L’intervento è durato diverse ore e ha coinvolto più mezzi di soccorso. Non ci sono altre informazioni sulle condizioni della persona o sui motivi dell’incidente.