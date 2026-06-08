Marassi | soccorso complesso persona obesa evacuata fatta uscire dalla finestra
Questo pomeriggio a Marassi, due ambulanze e i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere una persona obesa rimasta intrappolata nella propria abitazione. La squadra di emergenza ha evacuato il soggetto facendo uscire dalla finestra. L’intervento è durato diverse ore e ha coinvolto più mezzi di soccorso. Non ci sono altre informazioni sulle condizioni della persona o sui motivi dell’incidente.
Intervento complesso questo pomeriggio a Marassi, dove due ambulanze di Squadra Emergenza e i vigili del fuoco sono intervenuti per il soccorso di una persona obesa rimasta bloccata all’interno della propria abitazione.Secondo quanto ricostruito, le condizioni della persona hanno reso impossibile. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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