Una donna è fuggita dalla finestra per sottrarsi a un uomo che, secondo quanto contestato dalla procura, l’aveva costretta a rimanere contro la sua volontà. L’episodio risale allo scorso dicembre, quando l’uomo avrebbe chiuso la porta d’ingresso per impedire alla donna di uscire, costringendola a rimanere in casa. La donna è riuscita a scappare dalla finestra, mentre il reato di sequestro di persona viene ora al centro di un procedimento giudiziario.

Sequestro di persona. Il reato che la procura aveva contestato ad un uomo, nel dicembre scorso, perché avrebbe costretto la ex a restare con lui finché non era riuscita a scappare dalla finestra, la porta d’ingresso era stata chiusa. Ma per tale reato, procedibile a querela, la donna ha ritirato la denuncia. Restano comunque una serie di episodi, avvenuti nel giro di qualche mese, che hanno portato l’uomo di Abbadia San Salvatore davanti al giudice. Venne arrestato nel luglio scorso, il gip Sonia Caravelli convalidò la misura rimettendolo in libertà con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico, mantenendosi a 500 metri di distanza dai luoghi frequentati dalla donna.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non dà pace alla sua ex: "La donna fuggì dalla finestra. E’ sequestro di persona"

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