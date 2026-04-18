Incendio in palazzo occupato evacuata una persona FOTO

Questa mattina intorno alle 10:20, i vigili del fuoco sono intervenuti in un edificio dismesso e occupato nella zona industriale dell'Osmannoro, nel comune di Sesto Fiorentino. L'intervento ha coinvolto il comando di Firenze, il distaccamento di Fi-Ovest, quello di Calenzano e la sede centrale. Durante le operazioni, una persona è stata evacuata a causa di un incendio scoppiato nell'edificio.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, di Calenzano e dalla sede centrale, sono intervenuti intorno alle 10:20 di questa mattina nel comune di Sesto Fiorentino, in via Tevere, nella zona industriale dell'Osmannoro, in un edificio dismesso e occupato da persone senza.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Incendio in un edificio occupato all’Osmannoro: evacuata una persona, nessun feritoSesto Fiorentino (Firenze), 18 aprile 2026 – Incendio questa mattina in un edificio dismesso e occupato da persone senza fissa dimora in via Tevere,... Leggi anche: Bresso, incendio in un appartamento di via Grandi: evacuata una quarantina di residenti nel palazzo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: FOTO - Incendio in palazzo occupato, un uomo salvato dai vigili del fuoco; Incendia la facciata di un palazzo, fermata una giovane: Avevo freddo, ho acceso dei rifiuti; Incendio doloso in un palazzo Atc a Torino, nessun ferito. FOTO - Incendio in palazzo occupato, un uomo salvato dai vigili del fuocoCondividi Incendio edificio dismesso via Tevere Osmannoro Sesto Fiorentino Foto da: FOTO - Incendio in palazzo occupato, un uomo salvato dai vigili del fuoco Incendio edificio dismesso via Tevere ... firenzetoday.it Incendio a Tor Cervara, torna l’occupazione abusiva. Rifiutati gli alloggiL’incendio in via Costi rende inagibile il palazzo occupato dai migranti, ma gli abusivi rifiutano gli alloggi comunali. I Vigili del Fuoco sono riusciti soltanto venerdì 31 agosto a domare le fiamme ... affaritaliani.it : Non ce l’ha fatta la 68enne di Taurano, rimasta ustionata gravemente nell’incendio scoppiato nella sua abitazione. Il decesso al Cardarelli dove era ricoverata. #itv facebook Incendio al Trullo, in fiamme un camper e un'auto ift.tt/C7A8nce x.com