Manutenzione e riqualificazione | 300 mila euro per il Parco delle Orobie valtellinesi

La Giunta regionale ha approvato una delibera con cui vengono stanziati 4,6 milioni di euro per interventi di manutenzione e riqualificazione di aree verdi, strade e sentieri. Tra le destinazioni, circa 300 mila euro sono previsti per il Parco delle Orobie valtellinesi. La decisione riguarda lavori di recupero e sistemazione di infrastrutture e spazi naturali, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e la manutenzione delle zone interessate.

La Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, ha approvato una delibera che stanzia 4,6 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi e di recupero e riqualificazione di strade, sentieri, sedi e centri. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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Silvia Salis - Cura del territorio, cura delle persone (11.12.25)

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