Municipio VII | 300 mila euro per strade e manutenzione straordinaria

Notizia in breve

Il Municipio VII ha stanziato 300 mila euro per lavori di manutenzione straordinaria e riparazioni stradali tra Multedo e Vesima. I fondi saranno destinati alla sistemazione delle strade, con interventi su pavimentazioni e segnaletica. Per gli edifici pubblici, i soldi serviranno a interventi di ristrutturazione e miglioramento delle strutture, anche per garantire maggiore sicurezza e funzionalità.