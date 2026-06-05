Municipio VII | 300 mila euro per strade e manutenzione straordinaria
Il Municipio VII ha stanziato 300 mila euro per lavori di manutenzione straordinaria e riparazioni stradali tra Multedo e Vesima. I fondi saranno destinati alla sistemazione delle strade, con interventi su pavimentazioni e segnaletica. Per gli edifici pubblici, i soldi serviranno a interventi di ristrutturazione e miglioramento delle strutture, anche per garantire maggiore sicurezza e funzionalità.
Quali zone specifiche tra Multedo e Vesima riceveranno i lavori?. Come verranno utilizzati concretamente i fondi per gli edifici pubblici?. Chi deciderà l'ordine di priorità degli interventi nel 2026?. Perché questo modello trasforma il Municipio in un centro decisionale?.? In Breve Interventi previsti tra Multedo e Vesima nel corso del 2026. Proposta dell'assessore Ferrante e collaborazione con l'assessore Patrone. Manutenzione straordinaria su edifici pubblici e spazi aperti del Ponente. Municipi trasformati in centri decisionali per la gestione del territorio. 300 mila euro per la manutenzione del Municipio VII Ponente tra Multedo e Vesima. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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