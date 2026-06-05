Stadio del baseball via alla riqualificazione dopo il contenzioso | lavori per 270 mila euro

Notizia in breve

Lavori di riqualificazione dello stadio del baseball di via Monaco per un totale di 270 mila euro sono stati avviati. L’intervento, che riguarda l’impianto tornato di recente nella disponibilità del Comune dopo un contenzioso con il concessionario precedente, prevede interventi di miglioramento e sistemazione dell’impianto sportivo. Le opere sono state avviate dopo la risoluzione delle questioni legali. I lavori mirano a ripristinare le condizioni dell’impianto e a renderlo nuovamente fruibile.