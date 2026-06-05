Stadio del baseball via alla riqualificazione dopo il contenzioso | lavori per 270 mila euro
Lavori di riqualificazione dello stadio del baseball di via Monaco per un totale di 270 mila euro sono stati avviati. L’intervento, che riguarda l’impianto tornato di recente nella disponibilità del Comune dopo un contenzioso con il concessionario precedente, prevede interventi di miglioramento e sistemazione dell’impianto sportivo. Le opere sono state avviate dopo la risoluzione delle questioni legali. I lavori mirano a ripristinare le condizioni dell’impianto e a renderlo nuovamente fruibile.
È un intervento complessivo del valore di 270 mila euro quello che interesserà lo stadio del Baseball di via Monaco, impianto sportivo tornato recentemente nella disponibilità dell’amministrazione comunale a seguito di un lungo contenzioso con il precedente concessionario. Impianto che è stato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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