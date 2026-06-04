Verso il ballottaggio Schlein a Molfetta per Minervini Domani arriva anche Conte

Nella corsa al secondo turno per la scelta del nuovo sindaco a Molfetta, Elly Schlein è arrivata ieri sera per sostenere il candidato del campo largo. La sfida si concluderà nei prossimi giorni, dato che questa è l’unica città del Barese in cui si vota ancora. Domani è atteso anche un intervento di un altro esponente politico.

Campagna elettorale per i ballottaggi al rush finale. A Molfetta, unico Comune del Barese in cui la sfida per l'elezione del nuovo sindaco si chiuderà al secondo turno, è arrivata ieri sera Elly Schlein, per supportare il candidato del campo largo, Manuel Minervini. Il 'tour' pugliese della. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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