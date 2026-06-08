Una banda specializzata nella manipolazione di auto di lusso è stata smantellata con l'esecuzione di sei ordinanze e due arresti. L’indagine ha portato alla scoperta di un’organizzazione che operava tra Taranto e il Nord Italia, coinvolta in attività di riciclaggio e ricettazione di veicoli di alta gamma. Le forze dell’ordine hanno sequestrato numerose auto e identificato i membri del gruppo.

È di sei ordinanze di custodia cautelare eseguite e due arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale contro un’organizzazione dedita al riciclaggio e alla ricettazione di auto di alta gamma. L’indagine, coordinata dalla Sezione Polizia Stradale di Taranto con la collaborazione dei colleghi del Compartimento Polstrada di Torino e delle Sezioni di Brindisi e Lecce, ha portato alla luce un sofisticato sistema criminale basato su clonazione, falsificazione documentale e vendita illecita di veicoli e ricambi. Il modus operandi dell’organizzazione Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha visto impegnati gli investigatori della Sezione Polizia Stradale di Taranto insieme ai colleghi di Torino, Brindisi e Lecce. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Manipolazione di auto di lusso a Taranto, banda specializzata smantellata: come agiva

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