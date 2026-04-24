Una banda tra Italia e Polonia è stata smantellata dopo aver messo a segno una serie di truffe con auto di lusso. Gli arresti sono stati effettuati in diverse città italiane, mentre le vetture sono state portate all’estero poco dopo l’acquisto. Il metodo prevedeva l’acquisto fraudolento di veicoli di alta gamma, che venivano poi trasferiti in altri paesi e fatti sparire nel giro di poche ore.

Busto Arsizio (Varese) – Un sistema collaudato, capace di raggirare venditori e far sparire auto di lusso nel giro di poche ore oltre confine. È quello smantellato dalla Guardia di Finanza di Varese al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Busto Arsizio, che ha portato alla denuncia di nove persone e al recupero di veicoli per un valore complessivo di circa 800mila euro. L’operazione, sviluppata anche grazie alla collaborazione con i Carabinieri di Udine, le autorità polacche ed Eurojust, ha consentito di disarticolare un’organizzazione criminale attiva tra Italia e Polonia, specializzata in truffe nel settore delle auto di alta gamma.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Truffa delle auto di lusso: comprate per finta e portate all’estero: smantellata banda tra Italia e Polonia

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