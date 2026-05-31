A Palermo, nove persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione della polizia che ha smantellato una banda specializzata in furti di auto, riciclaggio e estorsioni di veicoli. Le indagini hanno portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei sospetti. L’attività investigativa ha evidenziato il coinvolgimento degli arrestati in diversi episodi di furto e riciclaggio di veicoli, con modalità legate a un’organizzazione strutturata.

(LaPresse) – La Polizia di Palermo ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nove persone coinvolte in un’organizzazione dedita al furto, al riciclaggio e all’estorsione di veicoli. Le indagini, durate quasi un anno, hanno documentato 55 furti per un giro d’affari di circa due milioni di euro. La banda operava con una base logistica in Viale Regione Siciliana, dove smontava le auto rubate e ne rivendeva i pezzi di ricambio. Sono state controllate sette officine, due delle quali sequestrate, con numerosi componenti illeciti trovati al loro interno. Altre 30 persone risultano indagate a vario titolo per concorso in furto, estorsione e ricettazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Palermo, smantellata banda specializzata in furti d’auto e riciclaggio

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