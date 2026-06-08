Manfredonia in arrivo la Tari 2026
A Manfredonia sono stati inviati gli avvisi di pagamento della Tari 2026. Al momento, i primi avvisi stanno arrivando via PEC, mentre nelle prossime ore e giorni verranno recapitate anche le lettere cartacee all’indirizzo dei cittadini.
Manfredonia – Sono partiti gli avvisi Tari 2026 a Manfredonia. In queste ore i primi avvisi di pagamento stanno arrivando via PEC, mentre nei prossimi giorni arriveranno anche le lettere a casa. Si tratta di un acconto sulla base del pagamento 2025 suddiviso in tre rate, mentre la quarta. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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