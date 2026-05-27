Acconto Tari 2026 in arrivo gli avvisi di pagamento | ecco la prima scadenza

Sono in arrivo gli avvisi di pagamento per l’acconto Tari 2026. Hermes Servizi Metropolitani ha comunicato le modalità di pagamento e le date di scadenza. La prima scadenza è imminente e riguarda i contribuenti chiamati a versare l’importo entro i termini stabiliti. Le comunicazioni verranno inviate ai contribuenti tramite avviso ufficiale, con indicazioni precise su importo e modalità di pagamento.

Sono in arrivo gli avvisi relativi all’acconto Tari 2026. A comunicarlo è Hermes Servizi Metropolitani, che informa i contribuenti sulle modalità di pagamento e sulle scadenze previste per il tributo.L’importo dovuto è suddiviso in tre rate con le seguenti scadenze: 31 maggio, 31 luglio e 30. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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