In Puglia si prevede un aumento delle imposte, con particolare attenzione alla regione e alle sue specificità. A Manfredonia, il servizio sanitario non riesce a soddisfare le esigenze della popolazione locale, presentando criticità che vengono evidenziate in diverse segnalazioni. La questione fiscale e quella della sanità pubblica si intrecciano in un quadro che mostra tensioni tra le risorse disponibili e le richieste dei cittadini.

Per coprire il disavanzo regionale sanitario, pari a circa trecentocinquanta milioni di euro, generato negli ultimi anni da amministratori dello stesso colore politico, il governatore di sinistra sta per presentare il conto a tutti i cittadini pugliesi. Sono,. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Irpef Puglia, è in arrivo la stangata”, ma a Manfredonia il servizio sanitario non risponde alla necessità

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