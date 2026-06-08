manfredonia consulta delle donne viviana prencipe eletta presidente

Durante una riunione nell’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico, si è svolta l’elezione della presidente della Consulta delle Donne di Manfredonia. La seduta ha visto l’elezione di Viviana Prencipe alla guida dell’organismo. La votazione si è conclusa con il suo nome come risultato finale, senza ulteriori dettagli sui voti o sui partecipanti.

Oggi, presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico, si è svolta la seduta della Consulta delle Donne della Città di Manfredonia dedicata all’elezione della Presidente. La Consulta conta al momento oltre sessanta donne aderenti, comprese le componenti di diritto rappresentate dalle consigliere comunali e dalle assessore. Questa seduta ha registrato una partecipazione significativa, con la presenza di oltre la metà delle iscritte. A dare la propria disponibilità è stata Viviana Prencipe, 36 anni, legale di un’azienda, lavoratrice e mamma di due bambini, eletta con voto palese all’unanimità dalle presenti. Nel suo intervento, Viviana ha espresso emozione per questo nuovo percorso e la volontà di costruire un metodo di lavoro concreto e partecipato, partendo dall’ascolto delle donne della città. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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