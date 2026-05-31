Lunedì 8 giugno si svolgerà a Manfredonia l’elezione della Presidente della Consulta delle Donne. La seduta di insediamento si era tenuta il 12 maggio e da allora l’organizzazione sta proseguendo le sue attività. La votazione si svolgerà durante una riunione pubblica, con la partecipazione dei membri della Consulta. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul processo di elezione o sui candidati.

Dopo la partecipata seduta di insediamento dello scorso 12 maggio, prosegue il percorso della Consulta delle Donne della Città di Manfredonia. Il prossimo incontro si terrà lunedì 8 giugno 2026 alle ore 17.30 presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico e sarà dedicato all’elezione della Presidente della Consulta. La prima riunione ha registrato una significativa partecipazione, confermando l’interesse verso uno spazio pensato per favorire confronto, ascolto e partecipazione attiva. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il ruolo della Consulta quale organismo consultivo e propositivo capace di fare da collegamento tra istituzioni e cittadinanza sui temi delle pari opportunità, dei diritti, della partecipazione femminile e delle problematiche sociali e culturali che riguardano il territorio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Lunedì 8 giugno a Manfredonia l’elezione della Presidente della Consulta delle Donne

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