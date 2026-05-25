A Manfredonia, la Consulta delle Donne si riunirà l’8 giugno per eleggere la nuova presidente. La seduta di insediamento si è svolta il 12 maggio, segnando l’avvio delle attività dell’organismo. La decisione sulla nomina avverrà durante l’assemblea di giugno, dopo un mese di incontri e consultazioni. La Consulta continuerà a lavorare su temi legati alle questioni femminili e alla promozione delle pari opportunità nella città.

Dopo la partecipata seduta di insediamento dello scorso 12 maggio, prosegue il percorso della Consulta delle Donne della Città di Manfredonia. Il prossimo incontro si terrà lunedì 8 giugno 2026 alle ore 17.30 presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico e sarà dedicato all’elezione della Presidente della Consulta. La prima riunione ha registrato una significativa partecipazione, confermando l’interesse verso uno spazio pensato per favorire confronto, ascolto e partecipazione attiva. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il ruolo della Consulta quale organismo consultivo e propositivo capace di fare da collegamento tra istituzioni e cittadinanza sui temi delle pari opportunità, dei diritti, della partecipazione femminile e delle problematiche sociali e culturali che riguardano il territorio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - A Manfredonia la Consulta delle Donne: l’8 giugno elezione della Presidente

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