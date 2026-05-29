Conte vs Mancini | La Battaglia per la Panchina Azzurra – Analisi dei Candidati alla Guida della Nazionale Italiana

Il 22 giugno si terrà l’elezione del nuovo presidente federale, con la decisione sul futuro della panchina della nazionale italiana di calcio. Due candidati sono in corsa per la guida tecnica della squadra azzurra, uno sostenuto da alcuni club e l’altro da altri. La scelta riguarda chi guiderà la nazionale nei prossimi impegni e influenzerà la rosa e le strategie. La decisione sarà presa durante l’assemblea elettiva, in un contesto di grande attenzione pubblica e mediatica.

Una poltrona che pesa più di una coppa, due strade che dividono bar e salotti. La Nazionale chiama, e l’Italia si ferma: tra memoria, fame e una domanda semplice quanto feroce — chi vogliamo essere quando parte l’inno? Il 22 giugno è in agenda l’elezione del nuovo presidente federale. Salvo cambi di calendario, quel voto segnerà anche il clima attorno alla panchina azzurra. Il nome lo deciderà la FIGC, certo. Ma la discussione è già nelle nostre voci. C’è una sensazione netta: è una corsa a due. Da una parte Antonio Conte, rigore e ossessione. Dall’altra Roberto Mancini, tatto e orizzonte lungo. Due Italie possibili. Non è solo una scelta tecnica. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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