Mancini è vicino a diventare il nuovo allenatore della nazionale italiana, sostituendo Gennaro Gattuso. La trattativa si sta concludendo nelle ultime ore, con incontri tra le parti e definizione degli accordi. La decisione segue un periodo di negoziati e valutazioni da parte della federazione. Non sono stati resi pubblici dettagli sul contratto o sui tempi di ufficializzazione.

Colpo di scena in casa azzurra per la sostituzione di Gennaro Gattuso: ecco cosa sta accadendo in queste ore. Prima si era parlato della pazza idea Conte, poi era venuta fuori la suggestione Guardiola e infine è tornato in lizza Roberto Mancini. E ora, salvo clamorosi colpi di scena, sarà proprio quest’ultimo a prendere il posto di Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana e a guidare gli azzurri fino al prossimo Mondiale in programma nel 2030. Lo riferisce in questo minuti l’esperto di mercato Nicolò Schira, secondo cui Mancini avrebbe raggiunto un accordo per guidare gli azzurri fino al 2030 con un contratto da 2 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Mancini a un passo dalla panchina della Nazionale italiana: i dettagli

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