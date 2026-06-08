Manchester City stringe per Eliot Anderson | nuova offerta in arrivo per strapparlo al Nottingham! Ma lo United…
Il Manchester City ha presentato una nuova offerta al Nottingham Forest per acquistare Eliot Anderson. La trattativa è in corso, mentre il Manchester United non ha ancora fatto un passo concreto. La squadra di Manchester punta a convincere il club di provenienza del giocatore con un'offerta che potrebbe arrivare a breve. La trattativa si concentra sulla possibilità di portare Anderson in Premier League prima della fine della sessione di mercato.
Manchester City fa sul serio per Eliot Anderson: nuova offerta al Nottingham Forest, ma lo United rimane sullo sfondo. Al centro dei radar del Manchester City c’è un nome ben preciso che sta infiammando le cronache d’oltremanica: si tratta di Elliot Anderson, attualmente in forza al Nottingham Forest. Le prossime ore potrebbero rivelarsi assolutamente cruciali per le sorti di questa affascinante operazione, che vede coinvolte le principali superpotenze della Premier League. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La nuova offerta in arrivo al Nottingham Forest. Secondo Fabrizio Romano, la dirigenza del City sta preparando una nuova offerta ufficiale da presentare ai vertici dirigenziali dei Tricky Trees. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Man City Lead Race For Elliot Anderson! Left Back Incoming in January! Nottingham Forest News
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