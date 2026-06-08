Manchester City stringe per Eliot Anderson | nuova offerta in arrivo per strapparlo al Nottingham! Ma lo United…

Notizia in breve

Il Manchester City ha presentato una nuova offerta al Nottingham Forest per acquistare Eliot Anderson. La trattativa è in corso, mentre il Manchester United non ha ancora fatto un passo concreto. La squadra di Manchester punta a convincere il club di provenienza del giocatore con un'offerta che potrebbe arrivare a breve. La trattativa si concentra sulla possibilità di portare Anderson in Premier League prima della fine della sessione di mercato.