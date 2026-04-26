Manchester United a San Siro per Leao offerta in arrivo

Il Manchester United si prepara a fare un’offerta per Rafael Leao, attaccante del Milan, in vista della prossima stagione. La squadra inglese ha deciso di puntare sul giocatore portoghese e sta valutando i prossimi passi per formalizzare l’interesse. La trattativa potrebbe coinvolgere il trasferimento del calciatore a partire dall’estate, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali sulla proposta.

Il Manchester United ha messo nel mirino Rafael Leao in vista della prossima stagione con il club inglese intenzionato a fare un tentativo per il numero 10 del Milan. Il Manchester United sulle tracce di Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it Il futuro di Rafael Leao è in dubbio in casa Milan con il portoghese che sembra essere nella lista dei cedibili della squadra rossonera. Il Manchester United è presente con dei suoi osservatori a San Siro per vedere da vicino la prestazione del portoghese classe 1999. Rafael Leao piace molto anche al Barcellona, ma nelle ultime settimane si sta facendo sempre più concreto l’interesse da parte dei Red Devils per l’ex Lille.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Manchester United a San Siro per Leao, offerta in arrivo Notizie correlate Leao via dal Milan? Si muove il Manchester United! Lo scenario dopo i fischi di San SiroLeao via dal Milan? Si muove il Manchester United! Lo scenario dopo i fischi di San Siro Tonali, niente Manchester City: l’ex Milan vuole tornare in... Leao lascia il Milan? Osservatori del Manchester United a San Siro domenica, fissato il prezzo per la partenza del portogheseLeao lascia il Milan? Osservatori del Manchester United a San Siro domenica, fissato il prezzo per la partenza del portoghese Calciomercato Juventus:... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milan-Juve, osservatori speciali a San Siro: il Manchester United punta Leao, ecco cosa filtra; Il Manchester United sarà a San Siro per Milan-Juve: l'obiettivo è Leao; Calciomercato Milan, Manchester United a San Siro per Leao; Milan, emissari del Manchester United a San Siro per Leao: la situazione. Missione del Manchester United domani a San Siro. Uno scout seguirà da vicino Rafa LeaoSu Rafael Leao hanno messo gli occhi i dirigenti del Manchester United, che stanno progettando l’acquisto di un esterno offensivo con determinate. tuttomercatoweb.com Leao via dal Milan in estate? Osservatori del Manchester United a San Siro domenica per il match con la Juventus, ecco la situazioneLeao via dal Milan in estate? Osservatori del Manchester United a San Siro domenica per il match con la Juventus, ecco la situazione ... calcionews24.com Trophies won since 2023: Manchester United: Carabao Cup Winners- 2023 FA Cup Winners- 2024 Chelsea: Uefa Conference League Winners Fifa Club World Cup Winners- 2025 Tottenham: Uefa Europa League Winners- 2025 Arsenal: 2nd- - facebook.com facebook Leao, il Manchester United lo osserva da vicino: inglesi a San Siro per Milan-Juventus x.com