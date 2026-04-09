Secondo fonti inglesi, la clausola di vendita di Elliot Anderson dal Newcastle United al Manchester City dovrebbe raggiungere i 100 milioni di sterline. Per il Nottingham Forest, questa operazione si tradurrebbe in un profitto del 185% rispetto all'acquisto effettuato due anni fa. Il Manchester City, invece, si assicurerebbe uno dei centrocampisti più promettenti del calcio inglese.

Sito inglese: Per il Nottingham Forest, la mossa rappresenterebbe un profitto del 185% su un giocatore ingaggiato solo due anni fa, mentre il Manchester City otterrebbe uno dei migliori centrocampisti emergenti del calcio inglese. Per il Newcastle United, tuttavia, l’accordo funge da doloroso promemoria del panico PSR del 2024. Ma potrebbe esserci un lato positivo nell’atteso trasferimento di Anderson al Manchester City? Potrebbe piacerti Il Newcastle ha una clausola di rivendita?. (Credito immagine: Michael Regan – The FAThe FA tramite Getty Images) Sebbene sia pratica standard per i club inserire clausole di vendita del 10-20% quando scaricano i diplomati dell’accademia di alto livello, il contesto unico e pressurizzato della partenza di Anderson dal St James ‘Park ha privato il Newcastle di qualsiasi leva negoziale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La clausola di vendita del Newcastle United l’ultima volta che Elliot Anderson si trasferirà al Manchester City dovrebbe raggiungere i 100 milioni di sterline

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