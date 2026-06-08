Mancano solo gli ultimi adempimenti burocratici Cesenatico attende il nuovo canile e gattile comunale

Da cesenatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cesenatico sono in fase di completamento le procedure per l'apertura del nuovo canile e gattile comunale. La giunta ha approvato di recente la convenzione per la gestione della struttura, che sta ultimando gli ultimi adempimenti burocratici. La nuova struttura dovrebbe essere operativa a breve, dopo aver concluso le pratiche amministrative ancora in corso.

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Proseguono a Cesenatico le operazioni per l'apertura del nuovo canile e gattile comunale e nei giorni scorsi la giunta ha approvato la convenzione per la gestione della nuova struttura. Il centro per la gestione degli animali è pronto e in queste settimane di stanno ultimando gli ultimi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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