Mancano solo gli ultimi adempimenti burocratici Cesenatico attende il nuovo canile e gattile comunale

A Cesenatico sono in fase di completamento le procedure per l'apertura del nuovo canile e gattile comunale. La giunta ha approvato di recente la convenzione per la gestione della struttura, che sta ultimando gli ultimi adempimenti burocratici. La nuova struttura dovrebbe essere operativa a breve, dopo aver concluso le pratiche amministrative ancora in corso.

Proseguono a Cesenatico le operazioni per l'apertura del nuovo canile e gattile comunale e nei giorni scorsi la giunta ha approvato la convenzione per la gestione della nuova struttura. Il centro per la gestione degli animali è pronto e in queste settimane di stanno ultimando gli ultimi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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