Tornano gli open day al Canile intercomunale e al Gattile di Modena, durante i quali il pubblico può visitare le strutture e conoscere gli animali ospitati. Le giornate sono dedicate alle visite e alle interazioni con i cani e i gatti disponibili per l’adozione. Le strutture sono aperte a chi desidera conoscere più da vicino gli animali in cerca di una nuova casa.

Tornano gli open day al Canile intercomunale e al Gattile di Modena, dove tutte le persone interessate possono visitare le strutture e conoscere gli ospiti in cerca di una famiglia e di una casa. L'appuntamento è per sabato 28 marzo: al canile di via Nonantolana 1219 dalle 11 alle 16, al gattile di strada Pomposiana 292A dalle 13 alle 16. Al Canile i gestori del gruppo Argo, operatori e volontari saranno a disposizione per fornire a chi è interessato ad adottare un cane tutte le informazioni necessarie. In programma Argo-colombe, Argo-uova, altri gadget e tante sorprese: i fondi raccolti durante la mattinata serviranno a finanziare progetti dedicati ai cani che vivono in canile, in attesa di una famiglia (per ulteriori informazioni contattare il numero 3534958219). 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Canile e Gattile aprono le porte: ecco gli open day di primavera

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