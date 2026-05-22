Nel pomeriggio di oggi, presso il municipio, si è registrato un clima di ottimismo dopo che la Conferenza Stato-Regioni ha approvato la richiesta di finanziamenti aggiuntivi per il prolungamento della metropolitana M5. La decisione riguarda specificamente gli extracosti necessari per completare i lavori, che ora sembrano essere gli ultimi passaggi prima della conclusione dell’intervento. Le autorità locali continuano a mantenere un atteggiamento cauto, ma si respira un senso di soddisfazione per il progresso raggiunto.

Ancora c’è prudenza, ma dopo il via libera della Conferenza Stato-Regioni agli extracosti per il prolungamento della M5, a Palazzo comunale il clima è quello delle grandi occasioni. Dopo anni di passaggi istituzionali, la metropolitana lilla sembra davvero avvicinarsi alla Brianza. "Mancano gli ultimi tasselli, poi il quadro sarà completo per pubblicare il bando di gara", commentano il sindaco Paolo Pilotto e l’assessora alla Mobilità Irene Zappalà. La fiducia è quella che la Corte dei Conti si esprima prima dei tempi limite previsti. "Confidiamo che anche questo ultimo passaggio possa essere positivo – proseguono – considerando che negli... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pilotto: "Ormai mancano gli ultimi tasselli"

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