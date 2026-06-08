Sul set di Superman: Man of Tomorrow, un leak ha rivelato il ritorno di un’arma storica, assente da oltre 60 anni. Le immagini condivise mostrano un’arma di grande dimensione, con un design che richiama elementi classici del fumetto. La scena sembra coinvolgere un confronto tra il protagonista e un avversario, in un ambiente urbano. La produzione è in corso e il film è molto atteso dai fan della DC Comics.

Il nuovo e attesissimo film di James Gunn, Superman: Man of Tomorrow, è attualmente in fase di riprese e i leak dal set stanno letteralmente facendo impazzire i fan della DC Comics. L’indiscrezione più calda? Sembra che una classica arma anti-Superman stia per tornare sul grande schermo dopo ben 60 anni di assenza. Nel nuovo capitolo cinematografico, l’Uomo d’Acciaio sarà costretto a una fragile alleanza con la sua nemesi storica, Lex Luthor, per fermare una minaccia cosmica ben peggiore: Brainiac. Ma tra alleanze forzate e scene d’azione, un dettaglio rubato dal set ha catturato l’attenzione dei lettori di fumetti più nostalgici. Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Man of Tomorrow: un leak dal set svela il ritorno di un’arma storica dopo 60 anni

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