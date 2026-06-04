Le riprese di Superman: Man of Tomorrow proseguono a Atlanta, Georgia. Nuovi leak dal set rivelano che Brainiac potrebbe essere il principale antagonista nel film. Non sono stati forniti dettagli sulla trama, ma le immagini circolate mostrano scene con il personaggio di Brainiac sul set. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, e le riprese continuano senza ulteriori aggiornamenti pubblici.

Le riprese di Superman: Man of Tomorrow (l’attesissimo sequel sul supereroe DC) continuano a pieno ritmo per le strade di Atlanta, Georgia. Nonostante le rigide misure di sicurezza, i fan più attenti sono riusciti a catturare nuovi e succulenti spoiler. Dopo aver visto i primi scatti di David Corenswet nei panni di Superman e di Lex Luthor con l’iconica armatura verde e viola, un nuovo video amatoriale dal set svela dettagli preoccupanti sulla trama del film. Metropolis è in serio pericolo, e le cose potrebbero mettersi davvero male per il villain interpretato da Nicholas Hoult. Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Superman: Man of Tomorrow – Brainiac controllerà l’Uomo d’Acciaio? Nuovi leak dal set [SPOILER]

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Alle 17:20, nella nuova puntata del TG Cinecomic, Matioski e ospiti analizzano il nuovo costume di Superman in Man Of Tomorrow, il film del DCU di James Gunn in arrivo nei cinema nell'estate 2027! All'altezza delle aspettative? youtube.com/live/zXVdrwnZP x.com

Il costume di Superman in Man Of Tomorrow non è esattamente lo stesso. reddit

Man Of Tomorrow Set Photos Reveal Superman's Longer Hair And A Larger Chest LogoNew high-quality photos from the set of Man of Tomorrow reveal a much better look at David Corenswet as the DCU's Superman, including some noteworthy changes that have been made to his suit. comicbookmovie.com

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